Theater De Steeg en Martiniplaza gaan opnieuw Zomerschool organiseren

foto: Roel Breet

Theater De Steeg en Martiniplaza gaan ook dit jaar een Zomerschool voor jongeren in de leeftijd van 11 tot 18 jaar organiseren. Dat is maandag bekendgemaakt.

De laatste week van de zomervakantie, 16 tot en met 22 augustus, zal in het teken staan van theater, musical, zang, cabaret en film. Tijdens de Zomerschool volgen deelnemers elke dag workshops. Deze gaan gegeven worden door ervaren theatermakers, performers, zangeressen, musici en filmmakers. Bijzonder is dat er dit jaar wordt samengewerkt met De Noorderlingen en het Noordpool Troupe, dit is het jonge zusje van het Noordpool Orkest.

Gedurende de week wordt er toegewerkt naar korte scènes en performances die in het afsluitende weekend op allerlei bijzondere plekken door heel Martiniplaza gepresenteerd gaan worden aan het publiek. “De verwachting is dat de beschikbare plekken snel vol zullen zitten”, laat woordvoerder Annerie Knol van Martiniplaza weten. “Vorig jaar was het een groot succes, en toen vanmiddag de inschrijving opende stroomden gelijk al de eerste aanmeldingen binnen.” Meer informatie, en het aanmelden voor de Zomerschool, kan op deze website.