FC Groningen zondag tegen FC Emmen in vorm

sport

Foto; Andor Heij

FC Groningen neemt het aanstaande zondag op tegen FC Emmen, dat reddeloos verloren leek in de eredivisie, maar nu hard op weg is zich te handhaven.

Bij FC Groningen ontbreken Gabriel Gudmundsson en Sam Schreck. Wessel Dammers is een twijfelgeval en over Arjen Robben wordt na de zaterdagtraining een beslissing genomen. FC Groningen is de laatste weken niet in vorm, maar staat er nog wel riant voor als het om de play-offs voor Europees voetbal gaat. “We moeten beseffen dat we er nog steeds uitstekend voor staan en dat we de kwaliteiten hebben om onze goede uitgangspositie te verzilveren”, aldus trainer Danny Buijs bij FC Groningen TV.

FC Emmen verloor vorige week bij Ajax maar toont de laatste weken een goede vorm en zal een lastige tegenstander zijn voor FC Groningen. De wedstrijd in Emmen begint zondag om 12.15 uur.