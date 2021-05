De Jonge: “Reëel scenario dat mondkapjes en 1,5 meter vanaf september losgelaten kunnen worden”

nieuws

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN VWS

Het is een reëel scenario dat rond 1 september coronamaatregelen als de mondkapjesplicht en de anderhalve meter kunnen worden losgelaten. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid zondag gezegd in het televisieprogramma WNL op Zondag.

De Jonge liet weten dat iedereen die dat wil voor eind augustus volledig kan zijn gevaccineerd, dus zowel een eerste als een tweede prik ontvangen heeft. De Jonge noemt de tweede prik voor iedereen die met de vaccins van Pfizer, Moderna of AstraZeneca is ingeënt ook heel belangrijk omdat de vaccins beter beschermen tegen nieuwe varianten van het virus. Om de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te krijgen zullen er in het land mobiele priklocaties ingezet gaan worden. Volgens de minister gaat het dan om bussen die tijdelijk op een bepaalde plek staan. Dat is nodig in bepaalde wijken waar migranten en laaggeletterden wonen.

Dat rond 1 september de mondkapjesplicht en de anderhalve meter kunnen komen te vervallen is volgens De Jonge een reëel scenario. Of het kan is wel afhankelijk van de vaccinatiegraad en eventuele mutaties van het virus. De minister waarschuwt ook voor onvoorzichtigheid. “Je moet anderhalve meter in acht nemen zolang je niet gevaccineerd bent.”