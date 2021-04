Koen Schuiling voelt Max van den Berg aan de tand in College Tour

nieuws

Foto: Lieke Molenaar, Rijksuniversiteit Groningen

Voormalig Commissaris van de Koning(in) en oud-wethouder Max van den Berg is dinsdag de eregast tijdens een aflevering van College Tour. Van den Berg gaat geïnterviewd worden door burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen.

Het programma is opgezet door zes masterstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen, de RuG, en is gebaseerd op de bekende Nederlandse televisieshow College Tour. De gespreksleider is Koen Schuiling. Maar hij zal niet de enige zijn die vragen zal stellen. Gasten kunnen van tevoren vragen insturen, een aantal van deze vragen zal door Van den Berg beantwoord gaan worden. De vragen zullen vooral gaan over de periode waarin hij als honorair professor aan de RuG was verbonden en de periode waarin hij werkzaam was als wethouder in de gemeente Groningen en als Commissaris van de Koning(in).

De aflevering begint dinsdagavond om 19.15 uur en wordt gehouden in de Librije van de Martinikerk. Publiek kan via Zoom meekijken. Aanmelden hiervoor kan via deze website.