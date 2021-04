D-Reizen failliet; vestigingen in Stad en Haren moeten wachten op mogelijke doorstart

nieuws

De vestiging van D-Reizen aan de Oude Ebbingestraat - Foto: Google Maps - Streetview

Reisorganisatie D-Reizen is failliet verklaard. De rechtbank sprak het faillissement dinsdagmiddag uit, zo meldt de NOS. Dat betekent dat ook de vestigingen aan de Oude Ebbingestraat, in Winkelcentrum Paddepoel en aan de Rijksstraatweg in Haren moeten vrezen voor permanente sluiting.

Het bedrijf kwam in de problemen door reisverboden, als gevolg van de coronacrisis. Ook kwam het geld uit het foucherfonds van de overheid niet op tijd binnen bij de reisorganisatie. In totaal werken er 1150 mensen bij het bedrijf, bij in totaal 285 reisbureaus in Nederland.

Een curator zal een doorstart van het bedrijf gaan onderzoeken. Mensen met reisvouchers van het bedrijf krijgen deze sowieso vergoed door de Stichting Garantiefonds Reisgelden.