Boete van ruim vier ton voor Qbuzz door trage levering elektrische bussen

Foto: Heuliez CNH

Voor een vertraging van drie maanden bij de inzet van elektrische bussen in Groningen en Drenthe, heeft het OV-Bureau een boete van ruim 400.000 euro opgelegd aan vervoerder Qbuzz. Dat blijkt uit het jaarrapport van het OV-Bureau Groningen Drenthe.

Qbuzz kreeg de boete begin vorig jaar al. Alle 164 elektrische bussen van de Franse fabrikant Heuliez hadden eind maart moeten rijden in de twee provincies. Maar omdat de grenzen met Frankrijk dicht gingen, in verband met de coronapandemie, konden de laatste bussen die het bedrijf nog aan Qbuzz moest leveren, niet naar Nederland worden gebracht. In totaal kreeg de vervoerder daardoor een boete van 432.000 euro opgelegd.

Mede dankzij deze boete sloot het OV Bureau het jaar af met winst. Deze was, door de gevolgen van de coronacrisis, wel een stuk minder hoog. Het bedrijf had gerekend op een winst van ruim acht ton, maar het positieve resultaat bleef steken op 312.000 euro.