Beter een goede buur dan een verre vriend. Een bekend spreekwoord dat in Ten Boer en omliggende dorpen het komende jaar kracht wordt bijgezet.

De Gemeente Groningen is daar namelijk gestart met een lief- en leedstratenproject. Dat zijn straten waar mensen zich het hele jaar inzetten voor burenhulp, ook wel noaberschap genoemd.

Kaartje of bloemetje

‘Je kunt mensen te hulp schieten die dat nodig hebben in jouw straat. Maar ook als iemand een felicitatie verdient, kan je dat aanbieden. Dat kan door middel van een kaartje of een bosje bloemen,’ legt Janneke van der Vis van de Gemeente Groningen uit. Voor die attenties stelt de gemeente per straat een budget beschikbaar.

Naast kaartjes en bloemen zijn er nog tal van mogelijkheden denkbaar. Het is net waar in de straat behoefte aan is, legt dorpswethouder Inge Jongman uit. ‘De bedoeling is dat mensen letterlijk lief- en leed met elkaar gaan delen. Wat wij heel graag willen, is dat het vanuit de mensen zelf gaat. Dus niet dat wij zeggen: jullie moeten dat in jullie straat gaan doen.’

Is het wel nodig?

Buurtbewoners die OOG TV heeft gesproken zijn zelf al erg te spreken over de mate waarin het noaberschap leeft in hun straat. ‘Wij hebben een straatvereniging. Eén keer in het jaar gaan we barbecueën. En als er zieke mensen zijn, wordt daar aan gedacht,’ vertelt bijvoorbeeld een inwoonster van de Vijverweide in Ten Boer.

Hebben de inwoners van Ten Boer en omstreken dit steuntje in de rug van de gemeente wel nodig? Jongman: ‘Als het niet nodig is, dan is het niet nodig. Dan doen ze het blijkbaar al.’

In het zonnetje

Maar ook van de straten waar al veelvuldig lief- en leed wordt gedeeld hoort de gemeente graag. ‘Om voorbeelden uit te wisselen en van elkaar te leren. Ook willen deze straten graag graag in het zonnetje zetten,’ licht Martine Zeevaart van de Gemeente Groningen toe.

Straten die zich willen opgeven kunnen een e-mail sturen naar baukje.reitsma@groningen.nl.