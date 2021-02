“Vanaf april toegangstesten voor evenementen”

nieuws

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN VWS

Hoogstwaarschijnlijk is het vanaf april mogelijk om toegangstesten in te voeren voor evenementen. Dat zegt demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid in De Volkskrant.

In de krant zegt De Jonge dat het mogelijk moet zijn om dagelijks enkele honderdduizenden mensen een testbewijs te geven. Wie in bezit is van zo’n negatieve testuitslag kan dan naar een evenement of sportwedstrijd. De testbewijzen kunnen mogelijk aangevraagd worden via een app. In het land worden de komende weken proeven gedaan met sneltests en toegangsbewijzen. De proeven bestaan onder andere uit voetbalwedstrijden en festivals waarbij publiek wordt toegelaten.

Ook gaat er binnenkort een wet naar de Tweede Kamer waarin het werken met toegangstests wordt vastgelegd.