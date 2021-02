sport

Speelsters Martini Sparks wensen elkaar succes.

Martini Sparks verloor zaterdagavond ook de vijfde wedstrijd in de basketball league. In Haarlem was Triple Threat met 74-47 te sterk.

De Noord Hollanders, die ook nog puntloos waren, kwamen in het eerste kwart al op voorsprong en bouwden die langzaam maar zeker uit.

Martini Sparks staat achtste en voorlaatste.