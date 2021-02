Kabinet: “Veel onzekerheid, Nederland blijft tot begin maart in lockdown”

nieuws

De situatie met betrekking tot het coronavirus in Nederland blijft zorgelijk. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte (VVD) dinsdagavond laten weten op een persconferentie.

“We zitten in een spannende en onzekere periode van de coronacrisis”, vertelt Rutte. “Daarbij vragen we ons constant af waar de onzekerheden zitten, waar staan we nu en wat betekent het voor de huidige maatregelen? Het is een groot dilemma waar we al weken mee worstelen. We zien dat de besmettingscijfers de afgelopen weken langzaam maar zeker dalen. Ook het aantal mensen met corona in de ziekenhuizen daalt langzaam. Doorrekeningen laten nu zien dat we te maken gaan krijgen met een derde golf. De belangrijke oorzaak daarvan is de Britse variant.”

Huidige lockdown verlengen tot begin maart

“Op dit moment zien we dat twee derde van de nieuwe besmettingen van de Britse soort is. De Britse mutant is anderhalve keer besmettelijker dan de oude variant. Het laatste r-getal van de oude variant is 0,85. Van de Britse variant is het r-getal echter 1,3. Dit betekent dat het aantal besmettingen iedere week verdubbeld. De Britse variant neemt het razendsnel over. Op dit moment ontwikkelen de cijfers zich goed, maar om de snelle opmars van de Britse variant kunnen we niet heen. Het is wikken en wegen waarbij leerachterstanden en economische belangen en de drukte op de gezondheidszorg meegewogen worden. Al met al zijn we tot de conclusie gekomen dat we de huidige lockdown verlengen tot begin maart.”

Basisscholen open, BSO’s en middelbare scholen tot 1 maart dicht

“Toch gaan er een aantal dingen veranderen. Het primair onderwijs, de basisscholen en de kinderopvang, gaan vanaf 8 februari weer open. We vinden dat dit een belangrijk en goed besluit is voor de anderhalf miljoen kinderen in ons land. Op school leert men tenslotte het beste. Wel hebben we alle belangen die hier in mee spelen meegewogen. Uit onderzoek van het OMT blijkt dat kinderen minder bijdragen aan het virus, dat geldt ook voor de Britse variant. De kans dat leraren besmet raken is klein, dat zagen we ook in de afgelopen maanden. Toch vinden we dat we de risico’s kleiner moeten maken en daarom nemen we een aantal aanvullende maatregelen. Bij een positieve test gaat een hele klas in quarantaine.” Volgens Rutte blijven de BSO’s voorlopig dicht omdat openen te risicovol is. Ook middelbare scholen gaan niet voor 1 maart open.”

Niet-essentiële winkels open voor click and collect

Daarnaast heeft het kabinet besloten dat er een verruiming komt voor niet-essentiële winkels. Vanaf 10 februari mogen zij weer beperkt open. Klanten kunnen bij deze winkels dan een online of telefonische bestelling doen waarna dit op een afgesproken tijdstip opgehaald kan worden bij de betreffende winkel. “We hebben het OMT gevraagd wat de risico’s hiervan zijn en daaruit blijkt dat de risico’s klein zijn als het echter niet te druk wordt in de winkelstraten. Daarom hebben we besloten dat bestelde spullen in je eentje afgehaald mogen worden. En het afhaalpunt is ook buiten. Dit zijn harde voorwaarden. Wie er niet aan voldoet krijgt te maken met sluiting.”

Onbekend of avondklok verdwijnt

Of de avondklok verlengd wordt is onzeker. “De avondklok is nu anderhalve week oud. We hebben deze maatregel ingevoerd om het virus een tik naar beneden te kunnen geven. Op dit moment weten we nog niet wat het effect is. We zien wel dat het nu ’s avonds na 21.00 uur rustig is op straat. Het is het zoveelste bewijs dat veel mensen zich keurig houden aan de regels. Vanwege de grote zorg die op dit moment speelt hebben we het OMT gevraagd om opnieuw advies uit te brengen over het hele pakket aan maatregelen. Dit advies wordt aan het eind van deze week verwacht. Dan gaan we opnieuw de balans opmaken.”

Routekaart

Demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid maakte op de persconferentie bekend dat er vanaf heden een routekaart beschikbaar is. “De weg terug gaat behoedzaam, in kleine stapjes. Deze routekaart biedt houvast, maar dit is niet de laatste versie.” De routekaart is op deze website te bekijken.