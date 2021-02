Hoogleraar RuG mag imago China niet beschadigen volgens contract

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Nederlandse academici hebben verbaasd gereageerd nu blijkt dat een hoogleraar Chinese Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen, de RuG, contractueel verboden is om het imago van China te beschadigen.

De gewoon hoogleraar is in dienst bij de Rijksuniversiteit maar zijn salaris wordt voor de helft betaald door het Groningen Confucius Instituut, dit is een organisatie die banden heeft met de Chinese overheid. Het verbod om het imago van China te beschadigen blijkt uit een overeenkomst tussen de beide partijen waar de NOS de hand op heeft weten te leggen.

Contract stilzwijgend verlengd

Het betreffende contract is in 2014 ondertekend en is vorig jaar stilzwijgend met vijf jaar verlengd. In het contract staat dat de Chinese partner de aanstelling van de Groningse hoogleraar eenzijdig kan opzeggen als zijn onderwijs- en onderzoeksactiviteiten ‘de Chinese wet serieus overtreden of het imago van China zware schade toebrengen’. Hier wordt op toegezien door de Hanban, een Chinese koepelorganisatie van alle Confucius Instituten wereldwijd.

Banden verbreken

Behalve Nederlandse academici die verbaasd reageren op de voorwaarden zou ook onder studenten de oproep groeien om de banden tussen de RuG en het Groningen Confucius Instituut te verbreken. De Rijksuniversiteit laat in een schriftelijke reactie aan de NOS weten dat de overeenkomst ‘de academische vrijheid niet onder druk zet’. Volgens de RuG is het ministerie van Onderwijs op de hoogte van de overeenkomst en is de Tweede Kamer er twee keer eerder over geïnformeerd. Daarnaast krijgt de desbetreffende hoogleraar zijn geld via de RuG uitbetaald en is hij als persoon en wetenschapper niet afhankelijk van financiering door Hanban.