Avondklok zeker nog een week van kracht

nieuws

Foto: Mirre van de Klok

Het gerechtshof doet over een week uitspraak in het hoger beroep wat de staat aantekende omtrent de beslissing van de rechtbank in Den Haag over de avondklok. Dat betekent dat de maatregel in ieder geval nog een week van kracht is.

Naar alle waarschijnlijkheid geldt de maatregel, die het Kabinet instelde als maatregel om het coronavirus in te dammen, nog langer. Donderdag nam de Tweede Kamer een spoedwet aan die de avondklok mogelijk maakt. Vrijdag buigt de Eerste Kamer zich over de wet.

Het hoger beroep werd aangetekend door de Nederlandse Staat tegen een beslissing van de rechtbank in Den Haag. Deze bepaalde dinsdag dat de avondklok niet mocht worden ingevoerd via de wet die daar tot nu toe voor gebruikt werd. De Stichting Viruswaarheid kaartte dit kort geding aan bij de rechtbank.