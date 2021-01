ESMS presenteert blokkenschema’s van de showcases

nieuws

Foto: ESNS

ESNS heeft woensdag de blokkenschema’s voor het showcase-gedeelte van de eerste digitale editie van het festival gepresenteerd.

ESNS vindt plaats van 13 t/m 16 januari. Het festivalprogramma begint dagelijks om 20:00 uur, met showcases van in totaal 189 acts uit 36 landen. Van woensdag 13 t/m vrijdag 15 januari zijn via vier digitale kanalen van ESNS de sets van de Europese acts te zien, met op vrijdag de uitreiking van de Music Moves Europe Talent Awards.

Zaterdag 16 januari staat in het teken van Noorderslag, de traditionele graadmeter van de Nederlandse popmuziek. Via drie kanalen presenteren 40 Nederlandse acts zich aan het publiek. Het blokkenschema, met alle namen van de artiesten en bands, is te vinden op esns.nl/timetable.

ESNS vindt vanwege de coronapandemie voor het eerst volledig digitaal plaats. In samenwerking met NPO 3FM worden de sets gratis gestreamd via het online platform 3fm.nl/ESNS.