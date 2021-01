Brandweer probeert zwaan met stok in vleugel te redden uit vijver in Beijum

nieuws

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

De brandweer en medewerkers van de Dierenambulance in Groningen hebben vrijdagmiddag tevergeefs geprobeerd om een gewonde zwaan te redden uit een vijver aan de Amkemaheerd in Beijum.

De zwaan had een pijl of stok in zijn vleugel. Duikers van de brandweer gingen het water in om het dier te vangen, maar de zwaan was hen te snel af.

Bij de vluchtpogingen van de zwaan heeft het dier de stok of pijl zelf zijn vleugel uitgewerkt. Medewerkers van de dierenambulance hebben geprobeerd te kijken of het dier ernstig gewond was, maar de zwaan was gevlogen voordat ze dit goed konden zien.

