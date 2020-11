Kabinet: ‘Geen mondkapjesplicht in kerken’

nieuws

Foto: young shanahan via Flickr (CC 2.0) https://flic.kr/p/2iMci2j

Als het aan het kabinet ligt komt er geen mondkapjesplicht voor gebedshuizen. Dat heeft minister Ferd Grapperhaus (CDA) van Justitie dinsdagavond laten weten.

Verschillende Kamerleden hadden aan de minister vragen gesteld over de mondkapjesplicht. Vanaf 1 december is het namelijk verplicht om een mondkapje te dragen in publieke gebouwen als bioscopen, bibliotheken, kappers en schouwburgen. Ze vinden het echter vreemd dat de plicht niet geldt voor kerken, synagogen en moskeeën.

“De uitzondering geldt voor alle besloten plaatsen, en daar vallen volgens de wet kerken en moskeeën ook onder”, aldus Grapperhaus. Overigens zijn religieuze gebouwen niet de enige gebouwen waar de plicht niet geld. Ook in clubhuizen en in kantoren is het niet verplicht om een mondkapje te dragen.