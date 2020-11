Fan verrast Groningse drafbaan met historisch boek over oorlogsjaren: “Dit is prachtig!”

nieuws

Blij verrast is Kees de Bock van de Groningse drafbaan met een bijzonder boek dat zaterdag werd geschonken. Het boek, Paardensport en Fokkerij, behandelt de seizoen 1940 en 1941.

Hoi Kees! Hoe ben je aan dit bijzondere boek gekomen?

“Het boek is van Jaap Lenstra uit de stad. Onlangs werd ik aangeschreven door hem dat hij afstand wilde doen van het boekwerk. We hebben vervolgens een afspraak gemaakt waarbij we elkaar vanochtend ontmoet hebben nabij het Jozef Israëlsplein. Daar kreeg ik het boek. Inmiddels ben ik al uren aan het bladeren, want dit is echt geweldig joh.”

De jaren 1940 en 1941. Jaren waarin Nederland leefde onder het Duitse juk. Jaren waar je wellicht ook van zou zeggen dat er niets georganiseerd werd …

“Dat is dus niet waar. Er werden in deze twee jaren complete seizoenen afgewerkt. Ik kom aankondigingen tegen van wedstrijden die gehouden werden, er staan wedstrijduitslagen in en ook advertenties. Zo zie ik hier een reclame-uiting van een turfstrooiselfabriek in Groningen. Die was dus klaarblijkelijk in Groningen gevestigd. Grappig hè?”

En heel veel Groningen hè?

“Ja, heel veel Groningen. Maar vergis je niet. In die tijd was de Groningse drafbaan van grote waarde. De baan in het Stadspark had echt aanzien. En niet alleen Groningen. In de provincie waren er in totaal zeven drafbanen. Er was bijvoorbeeld ook eentje in de Korrewegwijk en in Harendermolen. Het Stadspark is de laatste die nog over is. Terwijl ik dit vertel valt mijn oog bijvoorbeeld op een aankondiging voor een dekhengstenkeuring die op 6 februari gehouden werd. Aanvang om 10.00 uur in het Stadspark. Ja, ik ben hier heel erg blij mee.”

Heb je al enig idee wat er met het boekwerk gaat gebeuren?

“Nee. Dit zullen we eerst binnen de vereniging moeten bespreken. Wellicht krijgt het een plekje in het museum dat zich op renbaan Duindigt in Wassenaar bevindt. Daar is een etage ingericht met allerlei voorwerpen over de paardensport. Aan de andere kant willen we het hier misschien ook wel in Groningen houden.”

Toekomst drafbaan Stadspark

De reden van schenking van het boekwerk is vanwege het nieuws dat de drafbaan in Groningen op termijn lijkt te gaan verdwijnen. Per 31 december wordt de huur opgezegd. Afgelopen week is er een gesprek geweest tussen wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport en de Koninklijke Harddraverij & Ren Vereniging. Daaruit is naar voren gekomen dat er tot volgend jaar zomer gekoerst mag blijven worden. Als het aan het college ligt wordt de drafbaan daarna een evenemententerrein. Verschillende politieke partijen hebben al laten weten dat die discussie, ondanks een besluit van de gemeenteraad, nog niet ten einde is.

