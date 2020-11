Naast ja/nee stickers voor reclame nu ook ja/nee posters voor Sint Maarten

nieuws

Poster van de Veiligheidsregio voor Sint Maarten

De Veiligheidsregio Groningen probeert het dit jaar zo veilig en makkelijk mogelijk te maken tijdens Sint Maarten. Mensen uit risicogroepen voor COVID-19 werd al geadviseerd om een briefje aan de deur te hangen op 11 november, maar ze kunnen nu ook speciale posters downloaden om aan te geven of ze wel of geen snoep uitdelen.

De speciale posters, één voor mensen die wel zingende kinderen verwelkomen en één voor mensen die dat dit jaar liever niet willen, zijn te downloaden via de website van de Veiligheidsregio of via deze link. De posters kunnen door de inwoners zelf worden uitgeprint.

De Veiligheidsregio stelt dat, als iedereen zich aan de coronaregels houdt, er genoeg ruimte is om drukte te voorkomen tijdens het kinderfeest. Kinderen mogen liedjes zingen bij de deur, maar ze moeten wel 1,5 meter afstand houden tot hun publiek. Het advies luidt verder dat ouders of begeleiders niet bij de deur mogen staan en dat de groepsgroottes beperkt moeten blijven.