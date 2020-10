Dick Pouwels volgt Henk Pijlman op als bestuursvoorzitter Hanzehogeshool

nieuws

Foto: Hanzehogeschool Groningen

Dick Pouwels wordt per 1 januari 2021 benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool. Dat maakte de onderwijsinstelling donderdagmiddag bekend.

Pouwels is op dit moment bestuursvoorzitter van HAS Hogeschool in Den Bosch, maar groeide op in Groningen. “Ik ga nog jaarlijks met onze kinderen naar een wedstrijd van FC Groningen: de verbinding met het Noorden is altijd aanwezig geweest”, vertelt Pauwels. “Ik ben erg vereerd dat ik leiding mag gaan geven aan de Hanzehogeschool Groningen. Mijn ambitie is om met de expertise van de Hanzehogeschool een wezenlijke bijdrage te leveren aan maatschappelijke thema’s als energie, duurzaamheid, klimaat, leefbaarheid en gezondheid. Thema’s die gaan over een vitale samenleving én een vitale economie. En om studenten toekomstgericht op te leiden, multidisciplinair en met ruimte om hun opleiding zelf vorm te geven.”

Pauwels volgt Henk Pijlman op die na een bestuursperiode van twintig jaar afscheid neemt van de Hanzehogeschool Groningen. Pijlman zou eigenlijk op 1 september al afzwaaien, maar besloot langer te blijven om de onderwijsinstelling stabiel door de coronacrisis te leiden.