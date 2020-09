Verplicht mondmasker voor alle studenten die in UMCG werken

nieuws

foto: Bob de Vries

Studenten die in het UMCG werken moeten vanaf vrijdag verplicht een chirurgisch mondmasker dragen. De maatregel geldt voor onbepaalde tijd.

Het mondkapje is nodig omdat de stagiairs, coassistenten en tijdelijke medewerkers veel vaker besmet zijn met het coronavirus dan het verplegend personeel of de artsen. Van de groep mensen die positief getest werd, is 60 procent student.

Volgens het UMCG bestaat er een reëel risico dat studenten het virus verspreiden naar patiënten en andere medewerkers. De maatregel is van toepassing op alle studenten die in het UMCG werken. Het betekent ook dat onder meer de stagiairs op de financiële afdeling een mondmasker moeten dragen.