Uitslaande brand in schuur in Noordlaren

Foto: 112groningen.nl

In een schuur aan de Lageweg in Noordlaren heeft maandagavond een uitslaande brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 21.20 uur bij de hulpdiensten binnen. Daarop werd een tankautospuit van de blusgroep Zuidlaren opgeroepen. Korte tijd later werd er opgeschaald naar ‘middelbrand’ waarop ook een tankautospuit van Haren werd gealarmeerd. “Het gaat om een schuur achter een boerderij”, vertelt Johan Bosklopper van de Groninger brandweer. “De boerderij heeft een rieten dak en omdat er ook in de omgeving een aantal panden met rieten daken staan hebben we een tweede tankautospuit ter plaatse laten komen.”

Volgens Bosklopper was de brand snel onder controle. “Ongeveer twintig minuten na de melding konden we het sein ‘brand meester’ geven. De brand is geblust door de brandweerlieden van Zuidlaren. Haren is wel ter plaatse geweest maar hoefde niet in actie te komen. Dat klinkt misschien vreemd, maar bij zulke branden waarbij er rietgedekte panden in de directe omgeving staan, heb je liever wat brandweerlieden en -materieel teveel ter plaatse dan dat je nog op moet schalen als het helemaal mis gaat.”

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De houten schuur is bij de brand zwaar beschadigd geraakt.