Rutte: “Discotheken voorlopig dicht, bestrijding virus verschuift naar regio”

Foto: Arenda Oomen - rijksoverheid.nl

Discotheken en clubs blijven voorlopig dicht en de bestrijding van het coronavirus verschuift naar de regio. Dat hebben premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid dinsdagavond laten weten op een persconferentie over het coronavirus.

“Het is vandaag 1 september 2020”, zegt Rutte aan het begin van de persconferentie. “Het is de laatste formele datum op onze corona-routekaart die we afgelopen voorjaar gepresenteerd hebben. Verwacht echter geen groot of onverwacht nieuws, toch denken we dat het goed is om de laatste stand van zaken door te nemen omdat er sinds de laatste persconferentie het nodige gebeurd is.”

“Reproductiegetal vandaag voor het eerst sinds lange tijd onder de 1,0”

De toon van de persconferentie was overwegend positief. En daar is ook aanleiding voor. Twee weken geleden liep het aantal besmettingen op. “We deden een aantal oproepen om bijvoorbeeld geen feestjes thuis te organiseren en om niet meer dan zes mensen thuis te ontvangen. Nu zien we dat de cijfers stabiel zijn of licht dalen. Iedere dag komen er zo’n vijfhonderd besmettingen bij, het aantal ziekenhuis- en IC-opnames is stabiel. Het reproductiegetal zat vandaag voor het eerst sinds lange tijd weer onder de 1,0. De situatie is op dit moment niet alarmerend, maar het is wel spannend. Dat zie je ook als we kijken naar het buitenland. Er zijn landen die de situatie goed onder controle leken te hebben, maar waar het aantal besmettingen nu fors oploopt en waar weer allerlei maatregelen nodig zijn.”

Discotheken en clubs voorlopig dicht

“Dit inzicht heeft ons doen besluiten, na advies van het Outbreak Management Team, OMT, dat discotheken en clubs voorlopig dicht blijven. Ik realiseer me dat dat geen goed nieuws is voor de branche, maar we moeten dit doen omdat het risico op uitbraken van het virus groot is. Daarnaast hebben we besloten dat er een wijziging komt in het quarantainebeleid van 0 tot 4-jarigen. Dit trekken we namelijk gelijk aan de regels voor 4- tot 12-jarigen.”

Veel mensen houden zich aan de coronaregels

Toch is Rutte lovend. “Het stabiliseren van de cijfers laat zien dat heel veel mensen zich houden aan de regels, en dat is echt een compliment waard. Ook omdat het juist in deze fase moeilijk is om het vol te houden. Afgelopen voorjaar voelde iedereen de urgentie toen de ziekenhuizen de stroom van het aantal patiënten bijna niet meer aan kon. Nu is het virus veel minder zichtbaar. Om de situatie onder controle te houden laten we verschillende maatregelen in stand. Aan die mensen die dat jammer vinden zou ik willen zeggen, kijk naar wat er nu allemaal mogelijk is. We hebben de afgelopen maanden veel bereikt: de scholen zijn open, de horeca en theaters ook. Het vraagt allemaal wat meer organisatie en planning, maar na een drukke week op je werk of studie kun je in het weekend ontspannen in de horeca. Die ruimte hebben we nu.”

Bestrijding verschuift naar de regio’s

Voorts liet de premier weten dat de bestrijding van het coronavirus verschuift naar de regio. “In het coronadashboard zal er meer aandacht zijn voor de situatie per regio. Vanaf vandaag zijn er ook cijfers per gemeente beschikbaar. Daar wordt toekomstig beleid ook mee gemaakt. Veiligheidsregio’s nemen daarbij het voortouw.

“Eerste coronavaccins worden in het begin van 2021 geleverd”

Minister Hugo de Jonge sprak de woorden alertheid, uithoudingsvermogen en saamhorigheid. “Het is heel goed dat steeds meer mensen zich laten testen. Ik wil wel de oproep doen dat mensen zich alleen moeten laten testen bij klachten. In een week tijd is het aantal aanvragen van testen gestegen van 100.000 naar 160.000 testen per week. Zo’n enorme toename kunnen onze laboratoria niet bijbenen. De vraag is op dit moment groter dan wat de laboratoria aan kunnen. Op dit moment doen we er alles aan om deze situatie op te lossen.” Volgens De Jonge wordt de testcapaciteit vergroot en zijn er twee laboratoria’s in Duitsland gecontracteerd. Goed nieuws had de minister van Volksgezondheid ook. “De ontwikkeling van een vaccin staat niet stil. In de eerste maanden van 2021 verwacht ik een eerste levering van het vaccin.”

Wekelijkse testen in verpleeghuizen bij uitbraak

De Jonge liet voorts weten dat er wekelijkse testen komen in verpleeghuizen waar een coronabesmetting is geconstateerd. De minister neemt daarmee het advies van het OMT over. Als er sprake is van een besmetting moeten alle bewoners en werknemers wekelijks getest worden. Ook moeten er vaker mondkapjes gedragen worden.