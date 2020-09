Meer samenwerking tussen zorgverleners door nieuw gezondheidscentrum Haren

nieuws

Het nieuwe gezondheidscentrum in Haren biedt kansen voor zorgverleners om meer samen te werken voor betere zorg. Dit vertelt huisarts Jantien Knol in het radioprogramma Haren Doet. Jantien Knol gaat zich samen met de andere huisartsen die zitten aan de Molenweg zich vestigen in het nieuwe gezondheidscentrum vlakbij het station Haren. Ze verhuist a.s. donderdag en vrijdag naar de nieuwe locatie. Maandag 5 oktober gaat ze daar van start.

Naast de huisartsen, zit er ook een fysiotherapeut, tandarts, psycholoog en thuiszorg in het nieuwe pand. Alle zorgverleners bij elkaar in 1 gebouw komt uiteindelijk ten goede aan de zorg voor de patiënt. Vanuit de praktijk kan een patiënt in één keer door naar de apotheek of fysiotherapeut. Daarnaast kunnen alle zorgverleners ook onderling kennis delen. ”De drempel is lager om collega’s om hulp te vragen doordat je ze vaker ziet”, aldus Jantien.

Jantien Knol verhuist naar het gezondheidscentrum, omdat de praktijk aan de Molenweg niet langer voldeed. Veel ziekenhuiszorg kwam terecht bij de huisarts, hierdoor moest Jantien meer personeel aannemen. Daarnaast was het binnenklimaat ook niet goed. ”In de zomer is het aan de molenweg heel warm”. Op de nieuwe locatie wordt het fijner om te werken. Het pand is aangenaam geventileerd en goed verduurzaamd. Daarnaast biedt de verzameling van zorgverleners een mooie kans voor betere zorg in de toekomst.

De praktijk verhuist, maar persoonlijk contact met de patiënt blijven ze nastreven. ”Je wilt dat mensen altijd met een vraag terecht kunnen”. Ook in coronatijd wil Jantien Knol dat patiënten altijd bij ze terecht kunnen. Door de coronacrisis moet er meer tijd tussen de afspraken gepland worden om te voorkomen dat er volle wachtkamers komen.

Beluister hieronder het volledige interview:

Your browser doesn't support the audio element. Download the file here