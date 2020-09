GGD Groningen: ‘1.200 testen per dag, laboratoria in Duitsland en UMCG gaan helpen’

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Volgens Jos Rietveld van de GGD Groningen, gaat de GGD Groningen haar testcapaciteit opschalen van 900 naar 1.200 testen per dag. Laboratoria in Duitsland en in het UMCG gaan helpen bij de verwerking van deze testen. Dat maakte de Directeur Publieke Gezondheid vrijdagmiddag bekend.

Om de testlocaties in de Stad en Veendam te ontlasten, wordt er een vierde testlocatie (‘teststraat’) geopend in Farmsum.

Deze week zag de GGD Groningen opnieuw een forse stijging in het aantal nieuwe besmettingen, vooral in de groep jong volwassenen (18-24 jaar). Er zijn veel kleine clusters. Ongeveer 70% van de personen bij wie een nieuwe besmetting werd vastgesteld in de afgelopen week, is woonachtig in de stad Groningen.