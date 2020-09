Gemeente Tynaarlo houdt vast aan aandelen Groningen Airport Eelde

nieuws

Foto: Groningen Airport Eelde

Het gemeentebestuur van Tynaarlo wil, in tegenstelling tot Assen en Groningen, zijn aandelen in Groningen Airport Eelde niet verkopen. Dat liet wethouder Hanneke Wiersema donderdag weten aan RTV Drenthe.

Tynaarlo wil, met haar aandeel van vier procent, een vinger in de pap houden bij de luchthaven. Als Tynaarlo vasthoudt aan deze beslissing, dan is ze binnenkort de enige gemeente met aandelen in de luchthaven. De gemeente Groningen heeft haar aandelen inmiddels overgedragen aan de Stichting FB Oranjewoud. Deze partij zal waarschijnlijk ook de aandelen van de gemeente Assen overnemen.

Het bestuur van de luchthaven liet woensdag weten dat zij het liefst drie aandeelhouders zien binnen de luchthavens. Verkiezingen zitten de stabiliteit van luchthaven in de weg, omdat er vanuit overheden steeds met nieuwe politieke partijen onderhandeld moet worden.