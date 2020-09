Fracties Provinciale Staten: “Ontbind bouwovereenkomst Ring Zuid”

nieuws

Foto: Combinatie Herepoort

Zes fracties in de Provinciale Staten hebben vragen gesteld aan het provinciebestuur om de bouwovereenkomst Aanpak Ring Zuid te ontbinden. Dat hebben de partijen woensdagochtend laten weten.

Het gaat om de fracties van de PVV, Forum voor Democratie, Partij voor het Noorden, Groninger Belang, Partij voor de Dieren en 50Plus. Volgens de partijen moet het contract ontbonden worden, moet het werk opnieuw bezien worden en in delen opnieuw aanbesteed worden waarbij er overzichtelijke bouwtermijnen, inclusief geldbedragen, aangegeven gaan worden. Bij de aanbesteding is afgesproken dat het werk binnen het beschikbare budget gerealiseerd moet worden. “Dat blijkt door de vele complicaties nu al vanwege het onderdeel verdiepte ligging niet het geval waardoor er een nieuwe situatie is ontstaan. Door allerlei complicaties en tegenslag is inmiddels van de oorspronkelijke uitvoering en begroting aanzienlijk afgeweken”, aldus de partijen.

De partijen wijzen daarbij naar het rapport Vraagspecificatie Algemeen van Rijkswaterstaat. “In dit rapport wordt ook vermeld dat als het bedrag aan boetes dat door de opdrachtgever, de provincie Groningen, aan de opdrachtnemer, Bouw Combinatie Herepoort, kan worden opgelegd tien procent van het genoemde totaalbedrag overtreft de overeenkomst dan per direct en zonder ingebrekestelling ontbonden kan worden.” Volgens de fracties maakt dit de weg vrij om de Aanpak Ring Zuid op onderdelen te herzien en in delen opnieuw aan te besteden. Hierdoor is er weer adequate controle op het project mogelijk.