“Docenten moeten voorrang krijgen in teststraat”

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Verschillende onderwijsorganisaties vinden dat het testen van leraren op het coronavirus sneller moet gaan en dat zij voorrang krijgen in de teststraat. Dat meldt nu.nl.

De PO- en VO-raad, de koepels voor het basis- en middelbaar onderwijs en de Algemene Vereniging Schoolleiders vinden dat het testen op dit moment te lang duurt en dat dit korter moet. Wat hen betreft zouden docenten niet langer dan één werkdag te moeten hoeven wachten op de test en de uitslag. Paul Rosenmöller van de VO-raad denkt dat een fast-lane in de GGD-teststraat het ei van Columbus is. “Als een leraar ziek of afwezig is, raakt dat tientallen mensen. Een klas gaat naar huis, maar ook ouders van kinderen raken gedupeerd”, aldus Rosenmöller.

De voorzitter van de VO-raad zegt hierover in gesprek te zijn met de GGD en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid. Doordat het testen op dit moment lang duurt is het al verschillende keren voorgekomen dat klassen naar huis moesten worden gestuurd. Het RIVM laat weten dat ondanks de stijging van het aantal besmettingen in ons land er geen significante stijging van het aantal infecties te zien is op scholen.