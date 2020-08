Twee nieuwe coronabesmettingen in Groningen

nieuws

In de provincie Groningen zijn de afgelopen 24 uur twee nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Dat blijkt uit gegevens van het corona dashboard van de Rijksoverheid.

Volgens het dashboard werden er in Nederland het afgelopen etmaal 366 positieve coronabesmettingen vastgesteld. De meeste besmettingen worden aangetroffen in West-Brabant, Zuid-Holland en Noord-Holland. Zo werden er in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 111 gevallen vastgesteld en in Midden- en West-Brabant 42. In Groningen gaat het om twee gevallen. Ook in Friesland (3) en Drenthe (1) loopt het aantal positieve besmettingen gestaag op.

Uit gegevens van het RIVM blijkt dat er in de gemeente Groningen de afgelopen veertien dagen 12 besmettingen werden vastgesteld. In het Westerkwartier 1, Het Hogeland 2, Midden-Groningen 2 en Westerwolde 1. In de overige gemeenten zijn de tellers de afgelopen twee weken op nul blijven staan.