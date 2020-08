Studentenverenigingen: “Het is een rollercoaster waarbij we nu nog niets weten”

nieuws

De persconferentie donderdagavond van premier Mark Rutte (VVD) heeft geen duidelijkheid gebracht voor de studentenverenigingen en de aanstaande KEI-week. “Terwijl de KEI maandag al begint.”

“Wij zijn wel wat teleurgesteld”, zegt Aukje Hopmans van Dizkartes. “Wat de persconferentie precies voor ons betekent is nog omgeven met vraagtekens. Ik heb begrepen dat er morgen (vrijdag, red.) een spoedvergadering plaatsvindt waarbij verschillende studentenverenigingen en instanties aan zullen schuiven. Hopelijk komt er dan duidelijkheid.”

Teugels aantrekken rond introductieweken

Rutte liet in de persconferentie weten dat hij de teugels rond de introductieweken van hogescholen en universiteiten aan gaat trekken. “De activiteiten moeten zoveel mogelijk online plaatsvinden”, liet de premier weten. “Fysieke ontmoetingen zijn alleen toegestaan in kleine groepen en als deze informatief van aard zijn. Voor algemene studentenverenigingen geldt dat er geen wervingsactiviteiten mogen plaatsvinden in fysieke vorm, geen ontgroeningsactiviteiten, geen alcoholgebruik en voor alle activiteiten geldt dat ze uiterlijk om 22.00 uur beëindigd moeten zijn.”

Dizkartes: “Voor ons is het een rollercoaster”

“Voor ons als Dizkartes is het een rollercoaster. Dinsdag was er discussie over de introductieweken, woensdag maakten de media bekend dat de introductieweken niet doorgaan en nu lijkt het erop dat de introductie wel door kan gaan maar niet de introductieweek van de studentenverenigingen. Ik kan je zeggen dat het best wel een zware tijd is met veel veranderingen terwijl de KEI-week zo ongeveer al op het punt van beginnen staat. Als vereniging vinden wij ook dat deze discussie wel wat eerder gevoerd had mogen worden. Dit is gewoon laat en ja, afgelopen nacht heb ik slecht geslapen en dat zal komende nacht niet anders zijn.”

Bernlef: “Persconferentie heeft verwarring gezaaid”

Ook bij de Friese studentenvereniging Bernlef vindt men dat de persconferentie verwarring heeft gezaaid. Robert de Boer van de vereniging: “De premier heeft gezegd dat er geen fysieke wervingsactiviteiten mogen plaatsvinden. Dat is een zin waar ik niet zoveel mee kan. Kijk, het is heel goed dat er rekening wordt gehouden met de veiligheid. Het is niet de bedoeling dat wij als studenten de gezondheid van andere mensen in de stad in gevaar brengen.” Net als Hopmans hoopt De Boer vrijdag meer duidelijkheid te krijgen. “Het bericht over de vergadering kwam vanmiddag binnen, dus je kunt inderdaad zeggen dat het om een spoedvergadering gaat.”

Dat de persconferentie geen directe duidelijkheid heeft verschaft is volgens De Boer wellicht ook wel logisch. “Hier in Groningen hebben we een KEI-week, we hebben de introductieweek van de studentenverenigingen en vaak heeft de hogeschool en de universiteit ook nog een eigen introductieweek. Zo doen we dat in Groningen. Maar in andere steden wordt het weer heel anders gedaan. Het nieuws van de afgelopen 48 uur heeft in ieder geval veel teweeg gebracht. Als vereniging volgen we uiteraard de nieuwsberichten, maar we vinden het belangrijker om het te horen van een gemeente of een veiligheidsregio, om het van hen zwart op wit te krijgen. Dus laten we de vergadering van morgen maar even afwachten.”

Volledig inzetten op online-programma

Aukje Hopmans van Dizkartes voegt toe dat ook zij als vereniging het belangrijk vinden dat heel Nederland gezond blijft. “Behalve een fysiek-programma hebben we het afgelopen half jaar ook gewerkt aan een online-programma. Daar gaan we ons nu volledig op focussen.”