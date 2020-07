‘Zorgmedewerkers moeten voorrang krijgen bij coronatest’

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

Medewerkers in de zorg die zich willen laten testen op corona moeten vanaf nu voorrang krijgen. Dat zeggen zorgvakbond NU’91, beroepsvereniging V&VN en branchevereniging Actiz.

Aanleiding voor de uitspraak, die ze zaterdag doen in De Volkskrant, is de toenemende drukte bij testlocaties en teststraten. Met name in het zuiden van het land laten sinds een week veel mensen zich testen op het coronavirus. Hierdoor moeten laboratoria veel werk verzetten waarvan de gevolgen in het hele land merkbaar zijn. Het streven om een testuitslag binnen 48 uur te geven wordt niet altijd gehaald. De organisaties vinden dat zorgmedewerkers voorrang moeten krijgen omdat ze in de periode tussen test en uitslag niet kunnen werken, en dat is onwenselijk.

Het probleem zou met name spelen bij zorgpersoneel in kleinschalige wijk- of verpleeghuiszorg en voor een test en afhankelijk is van de testlocaties van de GGD. Medewerkers in ziekenhuizen en grote ouderenzorgorganisaties hebben vaak een eigen testcapaciteit.