Veel verhuurders van winkelpanden treffen regelingen met huurders

Foto Andor Heij Herestraat tijdens coronacrisis

Veel particuliere verhuurders van winkelpanden hebben regelingen getroffen met huurders waardoor er vaak minder huur betaald hoeft te worden. Dat blijkt uit onderzoek van Vastgoed Belang.

Aan het onderzoek hebben 250 verhuurders deelgenomen. Ruim tachtig procent van hen zegt dat er een financiële regeling is getroffen met de huurder. In de praktijk betekent dit dat er huur is kwijtgescholden, is opgeschort of dat er een andere regeling is getroffen. Als er geen sprake is van een financiële regeling is dat in veel gevallen omdat de noodzaak ontbreekt, bijvoorbeeld bij supermarkten omdat zij nog genoeg omzet draaien. “Het beeld wordt hiermee bevestigd dat particuliere verhuurders en huurders in goed overleg tot oplossingen komen. Dat is ook logisch, omdat niemand is gebaat bij leegstand en faillissement”, zegt algemeen directeur Laurens van de Noort van Vastgoed Belang.

Vastgoed Belang vertegenwoordigt particuliere beleggers in vastgoed die vaak maar één of een paar panden in hun bezit hebben. “Onze leden staan vaak dicht bij hun huurders, kennen hun situatie en weten wat ondernemen betekent. Het gevoel heerst sterk dat we samen door deze periode heen moeten komen. Gevolg is wel dat ook deze verhuurders flinke schade lijden door de coronacrisis. Voor hen zijn er immers geen steunmaatregelen beschikbaar.”

Vastgoed Belang erkent dat het niet overal goed gaat. Een aantal grote internationale retailketens verkondigt eenzijdig de huur niet te betalen. Kleinere verhuurders worden door die partijen geconfronteerd met harde taal en dichte deuren.