Restwerk legt treinverkeer richting Buitenpost stil

Foto: Stefan Verkerk - © ProRail

De reden dat er dit weekend geen treinen kunnen rijden tussen Groningen en Buitenpost is omdat aannemer BAM restwerk moet verrichten. Tijdens de grote buitendienststelling eind april heeft men niet alle werkzaamheden kunnen afronden.

Tijdens de werkzaamheden tussen 25 april en 5 mei is er veel werk verzet. Zo werd in Zuidhorn een nieuw wissel gelegd en werd het keerspoor aangesloten op het hoofdnet. In Grijpskerk werden de perrons verlengd en tussen Hoogkerk en Zuidhorn werd het dubbele spoor in gebruik genomen. Toch zijn niet alle werkzaamheden afgerond. “Er moet nog wat werk aan de spoorligging gedaan worden en er moeten nog wat puntjes op de ‘i’ worden gezet bij het beveiligingswerk”, laat een woordvoerder weten.

BAM Infra en ProRail zijn druk bezig met de aanleg van een wissel dat het nieuwe keerspoor in Zuidhorn bereikbaar moet maken. Foto: Stefan Verkerk – © ProRail

Relaiskasten

Het werk aan de beveiliging was ook de oorzaak dat het treinverkeer pas in de middag van 5 mei hervat kon worden. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de treinen in de ochtend weer zouden rijden maar het spoor kon pas in het tweede deel van de middag worden vrijgegeven. Het werk aan zogeheten relaiskasten, waarmee seinen, wissels en assentellers worden aangestuurd, bleek complexer dan gedacht.

Extra sneltrein

Door de werkzaamheden rijden er dit weekend bussen tussen Groningen en Buitenpost. Tussen Buitenpost en Leeuwarden rijden wel treinen. Maandagochtend moeten de treinen weer volgens het spoorboekje rijden. De werkzaamheden aan het spoor zijn nodig om straks vanaf december een extra sneltrein te kunnen laten rijden. Op werkdagen gaan er met ingang van de nieuwe dienstregeling vier treinen per uur tussen Groningen en Leeuwarden rijden, twee stoptreinen en twee sneltreinen. Daarnaast blijft er in de spits een pendeltrein rijden tussen Groningen en Zuidhorn.