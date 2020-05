Groningse horecaondernemers vragen om grotere terrassen en extra toiletten

Veel Groningse horecaondernemers met een terras hebben plannen om deze, als ze op 1 juni aanstaande weer open gaan, groter te maken en van betere faciliteiten te voorzien. Daarbij hopen ze dat de gemeente ruimte biedt aan de ondernemers om een deel van de openbare ruimte anders in te richten.

“Je zal dingen aan moeten passen en dus buiten de kaders denken”, zo vertelt eigenaar Lex Runhardt van Lekkel Lekkel aan het Zuiderdiep. “Het is lastig en krap hier. Dit is tegelijk een van de drukste plekken van de Stad, maar ook een straat met heel veel horeca.” De VVD-fractie in de Groningse gemeenteraad ziet echter veel ruimte aan de straat. “We kunnen hier ontzettend goed kijken naar grotere terrassen. Ik denk echt dat deze plek een mooie plek is waar ondernemers creatieve ideeën kunnen ontplooien”, vertelt Geeske de Vries, raadslid voor de VVD.

Ook de toiletgelegenheden kunnen een probleem gaan opleveren. Veel van de toiletten kunnen onmogelijk aan de ‘anderhalvemeter-regel’ voldoen, zo vertelt Maik van Heerd van Café de Toeter: “Je hebt gewoon heel weinig ruimte waarbinnen mensen elkaar moeten passeren en dat is gewoon een risico. Voor de gasten zou het veel veiliger zijn als er hier meer toiletruimte komt. ” Ook aan de Turfsingel bij De Toeter ziet de VVD een goede plek voor een groter terras met meer toiletten: “De gemeente moet echt in gesprek gaan met de horecaondernemers. Zet hier gewoon mobiele toiletruimtes neer.” Van Heerd kan dat beamen: “Laten we vooral ondernemers zelf de ruimte geven. Laat de creativiteit vooral aan hen over en denk in oplossingen, niet in problemen.”