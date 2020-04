Traumahelikopter brengt opnieuw coronapatiënt naar Groningen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De traumahelikopter heeft zaterdagavond opnieuw een coronapatiënt uit het zuiden van het land overgebracht naar het Martini Ziekenhuis. Dat melden verschillende incidentenwebsites.

De helikopter arriveerde rond 20.00 uur. Eerder in de avond was het vertrokken vanaf het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch. Na aankomst werd de patiënt overgebracht naar een afdeling in het Martini Ziekenhuis. Het traumateam heeft daarna de helikopter en alle apparatuur die zij gebruikt hebben ontsmet.

De vlucht werd uitgevoerd met de Lifeliner 5. Deze helikopter wordt sinds 24 maart ingezet speciaal om coronapatiënten te vervoeren. De helikopter, een H145, is beschikbaar gesteld door ANWB Medical Air Assistence en is door het Radboud UMC in Nijmegen volledig ingericht. De H145 is groter dan de andere traumahelikopters. Hierdoor is er meer ruimte om een patiënt te vervoeren. De afgelopen weken is de Lifeliner al tientallen keren ingezet waarbij het deze week ook patiënten heeft overgebracht naar Duitsland.