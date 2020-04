RIVM: “Ziekenhuisopnames corona in Groningen licht gestegen”

nieuws

Het aantal mensen uit de gemeente Groningen die vanwege het coronavirus in het ziekenhuis zijn opgenomen is in vergelijking met vrijdag licht gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM.

Volgens het RIVM zijn er zaterdag 5,6 mensen op de 100.000 inwoners opgenomen. In absolute getallen zijn dit dertien patiënten. Een etmaal eerder sprak de Rijksdienst nog van twaalf patiënten die met een coronabesmetting zijn opgenomen. Cijfers van de provincie laten zien dat in de gemeente Pekela de meeste inwoners opgenomen zijn in een ziekenhuis. In deze gemeente is 32,4 op de 100.000 opgenomen. De gemeenten Westerkwartier en Westerwolde volgen met 15,8 en 15,5.

Landelijk kwamen er afgelopen etmaal 164 mensen te overlijden. Het totaal aantal bekende sterfgevallen komt daarmee op 1.651. Het CBS liet vrijdag weten dat het sterftecijfers wellicht dubbel zo hoog ligt omdat veel coronaoverlijdens verborgen blijven omdat deze mensen niet getest worden. Het aantal patiënten dat de afgelopen 24 uur is opgenomen in ziekenhuizen is toegenomen met 336 waarmee dit totaal op 6.622 komt.