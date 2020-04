Opnieuw sneuvelt rode beuk door zwam in Hortusbuurt

nieuws

Foto: Booomwachters Groningen

De monumentale beuk in de achtertuin van de Rechtbank aan het Guyotplein wordt geveld. De Boomwachters proberen dat te voorkomen.



‘Voor deze prachtige boom is een kapvergunning aangevraagd door de eigenaar van het terrein. De boom heeft zwam en wordt gezien als gevaar. Boomwachters Groningen heeft inmiddels bij de gemeente gevraagd om een second opinion wanneer de boom bladeren heeft en vraagt jullie dit ook te doen’.

‘Juist in deze (Corona)tijd beseffen we hoe belangrijk de natuur is, in het bijzonder deze monumentale beuk midden in het centrum van de stad. De kapvergunning is nog niet verleend. Helpen jullie mee?’, melden de Boomwachters.

Enkele maanden geleden werd de rode beuk bij het appartementencomplex De Rode Beuk in de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat ook vanwege zwam geveld. Zie onderstaande links.