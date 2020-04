Groningse mbo-scholen tot 6 mei gesloten; online onderwijs gaat door

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De schoolgebouwen van het ROC Menso Alting, Alfa-college, Noorderpoort en Terra blijven tot 6 mei gesloten. Dat is woensdag besloten na overleg met het Ministerie van Onderwijs.

Met het ministerie en de MBO Raad werd ook gesproken over de examenperiode op de mbo-scholen. Daarbij is nu besloten dat examens zoveel mogelijk online worden afgenomen. De scholen vinden het belangrijk dat de gezondheid boven alles komt te staan. Echter in uitzonderlijke gevallen kan examinering ook op kleine schaal plaatsvinden in de schoolgebouwen of bij stagebedrijven. Dit zal gebeuren als het echt niet anders kan, en gebeurt dan met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.

Het onderwijs aan de andere studenten wordt tot 6 mei online aangeboden. De mbo-scholen werken in dit proces ook samen. “De situatie vraagt veelal om maatwerk, creativiteit en doorzettingsvermogen”, aldus een woordvoerder van het ROC Menso Alting. “Dit geldt voor zowel docenten als studenten. Wij vinden het belangrijk dat iedereen gezond blijft en daarnaast proberen we om studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen, waarbij we ook nadrukkelijk oog hebben voor kwetsbare studenten.” Of de scholen daadwerkelijk openen op 6 mei wordt op 21 april bekendgemaakt als het kabinet opnieuw crisisberaad heeft.