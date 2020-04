Ghanbari blijft bij Lycurgus, maar Van Gestel vertrekt

sport

Volleybalclub Lycurgus heeft het contract met Hossein Ghanbari verlengd, maar laat Frits van Gestel vertrekken.

De 27-jarige passer-loper Van Gestel komt, na drie jaar in Groningen te hebben gespeeld, volgend seizoen uit voor concurrent Draisma Dynamo uit Apeldoorn. Dat is de club waar hij tot medio 2017 speelde. Lycurgus zoekt nog een vervanger voor hem.

Hossein Ghanbari heeft zijn contract bij Lycurgus met één seizoen verlengd.

De 29-jarige middenaanvaller begint aan zijn vijfde seizoen in Groningen. Hij vluchtte ruim vijf jaar geleden uit Iran en belandde in het asielzoekerscentrum in Kolham. Bij Lycurgus ontwikkelde hij zich tot een basisspeler. De club, die al jaren in de top van de Nederlandse competitie sleept, heeft tot nu toe vijf spelers voor volgend seizoen onder contract.