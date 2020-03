UMCG sluit loopbrug af om coronavirus; personeel moet alle reizen beperken

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het UMCG heeft dinsdagochtend de regels voor haar personeel met betrekkingen tot het coronavirus COVID-19 aangescherpt. Onder andere de loopbrug tussen ‘De Brug’ en het hoofdgebouw van het ziekenhuis is afgesloten.

Ook worden alle niet noodzakelijke reizen voor het personeel afgeraden. Dat betekent ook bezoeken aan bijvoorbeeld familie in risicogebiden. Daarnaast worden alle nationale en internationale zakelijke reizen voor het personeel afgezegd.

Volgens woordvoerder Joost Wessels is de loopbrug tussen De Brug en het hoofdgebouw van het ziekenhuis afgesloten om ervoor te zorgen dat patiënten, die binnendoor van het ziekenhuis naar de voormalige Antonius Deusinglaan willen, hier niet meer langs kunnen. Op deze route komen zij door gebouwen van de Rijksuniversiteit Groningen en contact met hen wordt hiermee beperkt.

“We hebben een heel kwetsbare patiëntengroep in het ziekenhuis,” zo vertelt Wessels.“ We houden daarom, naast de regels van RIVM, een strenger protocol aan. We doen er als ziekenhuis alles aan om ervoor te zorgen dat we het virus buiten de deur houden.”