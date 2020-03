Opnieuw coronapatiënt met traumahelikopter naar Groningen gebracht

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Opnieuw is er een coronapatiënt overgebracht naar Groningen. De traumahelikopter landde maandag rond het middaguur bij het Martini Ziekenhuis. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

“De patiënt werd behandeld in het VieCuri Medisch Centrum in Venlo”, vertelt Ten Cate. “Maandagochtend is de persoon met de extra traumahelikopter die sinds vorige week maandag vliegt overgebracht naar Groningen.” Bij de landingsplaats bij het Martini Ziekenhuis stond een ambulance klaar om de patiënt over de laatste honderden meters te vervoeren. “Die ambulance is uiteindelijk niet gebruikt. Op een brancard werd de persoon naar het ziekenhuis gebracht.”

Sinds anderhalve week worden er coronapatiënten uit het zuiden van het land overgebracht naar het Noorden. Vorige week vrijdag luidden de zuidelijke ziekenhuizen de noodklok omdat ze de toestroom van nieuwe patiënten amper nog aan konden. Met behulp van een ambulancebus, diverse ambulances, MICU’s en sinds vorige week een extra traumahelikopter worden patiënten herverdeeld. Deze herverdeling wordt gecoördineerd vanuit een Landelijk Coördinatiecentrum dat werkt vanuit een studiezaal in het Erasmus MC in Rotterdam.