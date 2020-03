Groninger Landschap annuleert alle publieksactiviteiten tot juni

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het Groninger Landschap heeft vanwege het coronavirus alle publieksactiviteiten en rondleidingen die tot 1 juni geplanned stonden geannuleerd. Dat laat de stichting woensdag weten.

De maatregel betekent dat alle bezoekerscentra, de molens en een aantal bijzondere locaties gesloten zijn voor het publiek. Het Groninger Landschap kiest hiervoor omdat op deze locaties de richtlijn van het RIVM om anderhalve meter afstand te houden niet gegarandeerd kan worden. Daarnaast zijn behalve alle publieksactiviteiten ook de vrijwilligersactiviteiten afgelast. Bovendien gaan de opening en de open dagen rond het Bezoekerscentrum Dollard die voor 5 en 6 juni in de agenda stonden niet door.

De wandelpaden in de gebieden die het Groninger Landschap beheerd zijn wel toegankelijk. Wel roept men het publiek op om zich in deze gebieden te houden aan de richtlijnen en om op de paden te blijven omdat het broedseizoen volop is losgebroken.