Aantal coronabesmettingen neemt verder toe in Groningen

Het aantal coronabesmettingen in de gemeente Groningen is het afgelopen etmaal opnieuw toegenomen. Volgens het RIVM zijn er nu 36,5 op de 100.000 inwoners positief getest op het virus.

Dit betekent dat volgens de cijfers er nu in Groningen 85 mensen besmet zijn. Vrijdag waren dit er nog tachtig. Daarmee wordt de lichte stijging van de afgelopen dagen voortgezet in vergelijking met eerder in de week toen de besmettingsgraad veel sneller toe nam. Wel waarschuwt de GGD dat de cijfers slechts een thermometer zijn. Omdat niet iedereen meer getest wordt kan het daadwerkelijke aantal gevallen in werkelijkheid veel hoger liggen.

Landelijk zijn er de afgelopen 24 uur 93 mensen gestorven. Daarmee komt het totale aantal sterfgevallen nu op 639 te staan. Het aantal patiënten dat in een ziekenhuis is opgenomen, of in een ziekenhuis is opgenomen geweest, stijgt met 454 naar 2.954. In totaal zijn er nu 9.762 besmettingsgevallen bekend. Dit is een toename van 1.159 in vergelijking met vrijdag.

