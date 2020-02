“Warme en droge lente in aantocht”

nieuws

Foto Andor Heij. Kardingerplas, lente

De lente wordt warm en droog. Dat meldt weeronline. In maart zijn al temperaturen boven de 20 graden te verwachten.

Volgens weeronline komt dat door de aanhoudende zuidwestelijke stroming die warme lucht blijft aanvoeren. De stroming heeft er al voor gezorgd dat de winter zacht is gebleven.

Maart en april worden warmer dan normaal. In mei zou het weer wat koeler en natter gaan worden. Weeronline waagt zich ook al aan een zomervoorspelling. Juni zou erg warm kunnen worden. In juli en augustus is het wat koeler,