Theater te Water komt terug met Bevrijdingsvoorstelling

Theater te Water komt toch nog even terug. Zoals het hoort, op de klipperaak De Verwondering. Dat is te danken aan vijfenzeventig jaar bevrijding.



In 2016 stopte het varende theater na 35 jaar laagdrempelig en hooghumoristisch theater in het Noorden te hebben gebracht.

Theater te Water maakte ter gelegenheid van vijftig jaar bevrijding een speciale voorstelling. Nu we in 2020 vijfenzeventig jaar bevrijd zijn brengt Podium Verwondering deze voorstelling ’Goedemorgen Nederland’ opnieuw uit.

De voorstelling speelt na de oorlog op het kantoor van een behangfabriek. Het personeel is een afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Er is een collaborateur, een verzetsstrijdster, een ontkenner, een slachtoffer. In de herwonnen vrijheid moeten zij met elkaar zien samen te leven. De intrige draait om de verzetsstrijdster, die na het verlies van haar geliefde in de oorlog geen liefde meer kan voelen, terwijl de collaborateur juist liefde voor haar heeft opgevat. Dit op zichzelf tragische gegeven leidt tot absurde en humoristische complicaties die de voorstelling veranderen in een schrijnende klucht.

Basis van het verhaal vormt een waargebeurde arrestatie in Groningen, gekoppeld aan een aantal andere herkenbare anekdoten uit die naoorlogse periode.

Speelperiode van 10 april tot 17 mei iedere vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag. Meer info.