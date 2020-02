nieuws

Foto: Casper Slotboom. Saskia de Vries.

OOG Radio heeft deze week de nieuwsbulletins hervat. Die worden tussen 7.00 uur en 18.00 uur op de halve uren voorgelezen.

Het nieuws lezen werd ruim anderhalf jaar geleden geschrapt wegens gebrek aan personeel.

De laatste maanden is er een groep vrijwilligers gevonden die gaat pogen het gat op te vullen. “Het lukt nog niet om op alle dagen nieuws te lezen”, aldus vrijwilliger Saskia de Vries van OOG Radio. “We zitten in een opstartfase, zo zoeken we nog mensen voor de maandag”.

Vacature nieuwslezer