NCG opent Loket opname op verzoek

Bron afbeelding: Aardbeving van 2018-01-22 07:23:17 (UTC)

Eigenaren die zich zorgen maken over de veiligheid van hun gebouw kunnen vanaf maandag terecht bij het ‘Loket opname op verzoek’ van NCG. Dat loket is specifiek bedoeld voor eigenaren van gebouwen die nog niet in het versterkingsprogramma van NCG zitten.

Zij kunnen een aanvraagformulier invullen op de website van NCG. Het gebouw moet in de gemeente Groningen, Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Midden-Groningen, Het Hogeland of Oldambt staan. Het Loket is niet bedoeld voor acuut onveilige situaties. Daarvoor kunnen bewoners terecht bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.

Het NCG heeft dit jaar 500 opnames beschikbaar. De aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. De opnames worden in opdracht van NCG uitgevoerd door erkende bouwkundigen. Die onderzoeken de bouwtekeningen, komen daarna langs om te kijken naar de constructie en gebouwonderdelen, en maken vervolgens een rapport. Op basis daarvan bepaalt NCG of het nodig is om het gebouw verder te beoordelen. Zo ja, dan neemt de gemeente het gebouw op in het lokale programma van aanpak.