“Leer schilderen als een oude meester met moderne middelen”

oogochtendshow

De Klassieke Academie voor Beeldende Kunst in Groningen organiseert vandaag en morgen haar Open Dagen. Op de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst in Groningen leren de studenten met moderne middelen te schilderen als een oude meester.



Iedereen die altijd al iets met beeldende kunst heeft willen doen, talent denkt te hebben voor de schilderkunst, of kunstenaars die verdieping zoeken kunnen hier terecht. Bezoekers kunnen tijdens deze Open Dagen informatie inwinnen over de opleiding en cursussen, een kijkje achter de schermen nemen en zelf ook creatief aan de slag.

Op de Klassieke Academie kun je jezelf in vijf jaar tijd bekwamen in het ambacht van kunstschilder en jezelf ontwikkelen in technische en kwalitatief hoogwaardig vakmanschap. Op de academie is er daarnaast ook voldoende ruimte voor eigen expressie. De beroepsopleiding is ingedeeld in een driejarige Vakscholing en een tweejarige Masterscholing. Er is ook een Zomeracademie, waar je ook aan kunt meedoen zonder dat je student bent bij de Klassieke Academie.

Vandaag en morgen gaan de deuren van de academie open en is tussen 14.00 en 17.00 uur iedereen welkom aan het A-kerkhof 43c en op Paradijsvogelstraat 16.

Stefanie Ottens van de Klassieke Academie was donderdagochtend bij OOG Ochtendshow te gast om meer te vertellen over de academie en over de Open Dag.