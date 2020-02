Heemschut: ‘Gemeentebeleid is vloek voor vertrouwen van burgers in de politiek’

nieuws

Bouwplek Bloemsingel, waar de Kunstwerf zou moeten komen Foto: Heemschut

Erfgoedvereniging Heemschut heeft dinsdagochtend gereageerd op het besluit van de gemeente Groningen om de bouw van de Kunstwerf in het Ebbingekwartier stil te leggen, na een uitspraak van de rechtbank. Met name het gebruik van een uitzonderingsbevoegdheid bij de uitgifte van bouwvergunningen is de erfgoedbond een doorn in het oog.

Volgens Heemschut heeft de rechter de erfgoedvereniging op alle punten gelijk gegeven. Volgens de bond maken bouwers gretig gebruik van de uitzonderingsbevoegdheid van de gemeente: “In de kern is regeren op basis van uitzondering anti-democratisch en een vloek voor het vertrouwen van de burgers in de politiek. Nu het bestemmingsplan door de werkwijze van de burgemeester en wethouders en raad van de gemeente Groningen een betekenisloos document is geworden, kan de raad wel naar huis.”

De gemeente meldde maandag al dat het zich beraad op het aantekenen van beroep tegen het besluit van de rechter.