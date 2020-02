Goed derde kwart brengt Donar winst

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft donderdagavond in Weert de wedstrijd tegen BAL gewonnen. Het werd 53-76.

Bij Donar ontbraken Shane Hammink wegens een handblessure en Thomas Koenis wegens een lichte rugblessure. Daardoor stonden Jason Dourisseau en Matt McCarthy in de basis. De Groningers begonnen matig stonden halverwege het eerste kwart achter met 10-2. Aan het eind van het kwart was de achterstand verkleind tot 3 punten: 17-14. Vervolgens draaide Donar de rollen om en Carrington Love, die in dit kwart 10 punten maakte, bracht Donar met een lay-up na 4 minuten voor het eerst op voorsprong: 21-22. Bij rust was het 32-36.

In het derde kwart maakte Donar het verschil. De Groningers speelden niet geweldig, maar wisten de Limburgers wel op slechts 5 punten te houden. Zelf maakte Donar 23 punten, zodat de stand na drie kwarten 37-59 was. In het laatste kwart liep Donar maar 1 punt verder uit en was er speeltijd voor alle jeugdspelers.

Topscorers bij Donar waren Donte Thomas en Carrington Love met beiden 15 punten, en Vernon Taylor met 14 punten.

Donar is koploper in de Dutch Basketball League en heeft 34 punten uit 21 wedstrijden.