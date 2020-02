Advies over smartengeld voor immateriële gaswinningsschade naar IMG

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaatcommissie heeft vrijdag een advies over een smartengeldregeling voor aardbevingsgedupeerden doorgestuurd naar het nog in oprichting zijnde Instituut Mijnbouwschade Groningen en de Tweede Kamer. “Het kabinet is zich ervan bewust dat het vergoeden van schade het leed van de bevingen niet geheel kan wegnemen. Ook een financiële vergoeding, zoals smartengeld en vergoeding van waardendaling van huizen in het aardbevingsgebied, draagt daar maar ten dele aan bij”, aldus Minister Wiebes.

De omvang van de schade, de veiligheid, de plek en aantal lopende procedures moeten naast het verhaal van de gedupeerde de hoogte gaan bepalen van het uit te keren geldbedrag. Waarschijnlijk is dat voor het IMG niet genoeg, omdat deze vindt dat er ook geld beschikbaar moet komen voor toekomstige immateriële schades.

Het advies werd opgesteld door ministerieel aangestelde juridische experts. Volgens het ministerie moet het IMG zelf bekijken hoe zij dit advies overnemen. Het instituut, dat nog in oprichting is, moet deze zomer met een werkwijze komen voor de afhandeling.