Actie bij voetbalclubs voor arme kinderen in Angola

Een voormalige vluchteling uit Angola wil alle stad-Groninger voetbalclub benaderen voor tweedehands shirts, voetbalbroekjes, kousen, schoenen, trainingspakken, ballen, hesjes en pionnen om grote groepen kinderen te trainen.

Gary Domingo kwam in 2003 als 14-jarige vluchteling alleen naar Nederland en werd voetballer bij GVAV-Rapiditas. Hij werd later ambassadeur voor een integratieproject en voetbaltrainer. Hij ging naar Angola en zag daar veel arme kinderen in weeshuizen, in slechte omstandigheden. Domingo wil kinderen met talent leren trainen bij een club. Daarvoor zijn voetbalspullen nodig, want ze hebben daar helemaal niets. Ook wil hij de kinderen scholing en gezond voedsel aanbieden.

Domingo wil een grote inzamelingsactie beginnen onder alle voetbalclubs in de stad, zodat hij komende zomer al een eerste zending naar Angola kan sturen. Hij roept de clubs op mee te doen door hun leden via de clubsites op te roepen spullen in te zamelen en te deponeren in een grote bak.